США вернули Греции 26 похищенных древних артефактов
Новости — Воскресенье, 3 мая 2026, 11:43 —
Служба расследований внутренней безопасности Иммиграционной и таможенной службы США в сотрудничестве со своими партнерами репатриировала в Грецию 26 древних артефактов, которые были изъяты американскими правоохранительными органами.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.
Предметы были изъяты в рамках расследований, проведенных Службой расследований внутренней безопасности в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований и Государственным департаментом.
Правоохранителям удалось вернуть 25 древних монет, датируемых древнегреческим, римским и византийским периодами.
Среди репатриированных ценностей – мраморный торс Асклепия, греческого бога медицины и исцеления, весом 500 фунтов (более 200 килограммов), датируемый I или II веком.
Возвращение этих похищенных артефактов продолжает давнюю традицию защиты греческого культурного наследия. С 2007 года Служба расследований внутренней безопасности США репатриировала в Грецию более 200 объектов культурного наследия. Большинство из этих ценностей были изъяты в соответствии с двусторонним соглашением о культурных ценностях между Вашингтоном и Афинами.
На этой неделе сообщалось, что Германия вернула Чехии несколько статуй святых и ангелов, которые воры похитили, в частности, из чешских церквей.
29 апреля стало известно, что Соединенные Штаты вернули 337 древних артефактов, вывезенных из Италии, в рамках одной из крупнейших за последние годы операций по возвращению похищенных культурных ценностей.