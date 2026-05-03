США вернули Греции 26 похищенных древних артефактов

Служба расследований внутренней безопасности Иммиграционной и таможенной службы США в сотрудничестве со своими партнерами репатриировала в Грецию 26 древних артефактов, которые были изъяты американскими правоохранительными органами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.

Предметы были изъяты в рамках расследований, проведенных Службой расследований внутренней безопасности в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований и Государственным департаментом.

Правоохранителям удалось вернуть 25 древних монет, датируемых древнегреческим, римским и византийским периодами.

Среди репатриированных ценностей – мраморный торс Асклепия, греческого бога медицины и исцеления, весом 500 фунтов (более 200 килограммов), датируемый I или II веком.

Фото: X / U.S. Immigration and Customs Enforcement

Возвращение этих похищенных артефактов продолжает давнюю традицию защиты греческого культурного наследия. С 2007 года Служба расследований внутренней безопасности США репатриировала в Грецию более 200 объектов культурного наследия. Большинство из этих ценностей были изъяты в соответствии с двусторонним соглашением о культурных ценностях между Вашингтоном и Афинами.

На этой неделе сообщалось, что Германия вернула Чехии несколько статуй святых и ангелов, которые воры похитили, в частности, из чешских церквей.

29 апреля стало известно, что Соединенные Штаты вернули 337 древних артефактов, вывезенных из Италии, в рамках одной из крупнейших за последние годы операций по возвращению похищенных культурных ценностей.