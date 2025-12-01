Германия вернула Польше вывезенные архивы и голову святого

73 документа XIII–XV веков и резная голова святого Иакова Старшего возвращаются из Германии в Польшу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Семьдесят три пергаментные документы XIII–XV веков из коллекции Центрального архива исторических актов в Варшаве, разграбленные во время Второй мировой войны, и голова святого Якова Старшего – фрагмент скульптуры XIV века из костела Пресвятой Девы Марии в Высоком замке в Мальборке – возвращаются из Германии в Польшу, сообщило Министерство культуры Польши.

Во время межправительственных консультаций министр культуры и национального наследия Марта Ценковская передала немецкой стороне девять заявлений о реституции 35 утраченных памятников.

"Исторический день! Польша возвращает из Германии бесценные польско-тевтонские архивы, разграбленные во время войны. Также в Польшу возвращается голова Святого Якова Старшего – фрагмент скульптуры XIV века, похищенный после войны. Это настоящий прорыв в переговорах, которые ведутся с 1948 года о возвращении разграбленных произведений", – сказала Ценковская, которую цитирует Министерство культуры и национального наследия.

Она добавила, что получила гарантию от уполномоченного правительства Германии по вопросам культуры и СМИ, министра Вольфрама Ваймера, относительно ускорения рассмотрения следующих заявок.

Напомним, Польша во времена правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций объемом более триллиона евро.

Берлин регулярно отклонял эти требования, ссылаясь на то, что в юридическом смысле вопрос уже урегулирован.

Нынешний польский президент Кароль Навроцкий, избранный в этом году, решил вновь поднять вопрос репараций перед Германией. Он в частности говорил, что это необходимо для добрососедских отношений между Варшавой и Берлином.

Однако немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил позицию Германии о том, что вопрос репараций уже закрыт.