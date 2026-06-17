В Польше заявили, что Украина "не заинтересована" получить польские МиГи

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что украинская сторона не проявляет заинтересованности в получении польских истребителей МиГ-29.

Как пишет "Европейская правда", об этом чиновник заявил в интервью RMF24.

Залевский объяснил, что задержка в передаче Украине польских истребителей, о которой заявляли еще в конце прошлого года, вызвана двумя факторами. Во-первых, по словам чиновника, украинцы хотят получить самолеты, адаптированные к современным боевым условиям, а Польша не готова покрывать эти расходы.

"Вторая причина заключается в том, что передача должна была быть взаимной – и сегодня мы обсуждаем сотрудничество в области технологий беспилотников. Эти переговоры еще не завершены. Это скорее вопрос отрасли, а не Министерства обороны. Я бы не искал здесь каких-то серьезных проблем", – добавил Залевский.

По словам заместителя министра обороны, Украина сейчас не ищет союзника в Польше, в частности из-за скандала с наименованием подразделения ССО в честь героев УПА.

"Президент Навроцкий считает, что наращивание антиукраинских настроений – это хороший способ завоевать голоса избирателей. Это очень вредит Польше", – заявил Залевский.

В то же время он отрицает, что задержка в поставке МиГов является формой давления на Украину для переименования подразделения.

В понедельник заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик сообщил, что между Польшей и Украиной продолжаются переговоры относительно запланированной передачи истребителей МиГ-29. Он пояснил, что поставки самолетов еще не состоялись, поскольку Польша ожидает решения вопроса о передаче украинских беспилотных технологий.

Министр обороны Михаил Федоров в январе заявил, что Украина и Польша углубляют сотрудничество в оборонной сфере, в частности в вопросе усиления Воздушных сил и совместно будут работать над модернизацией истребителей МиГ-29, которые польская сторона планирует передать.