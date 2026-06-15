В Польше объяснили, при каких условиях передадут Украине обещанные МиГи

Заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик сообщил, что между Польшей и Украиной продолжаются переговоры о запланированной передаче истребителей МиГ-29, которые страна обменяет на беспилотные технологии Киева.

Об этом чиновник заявил в интервью Radio ZET, передает "Европейская правда".

Заместитель министра пояснил, что поставки самолетов еще не состоялись, поскольку Польша ожидает решения вопроса о передаче украинских технологий.

"Мы не передавали Украине МиГов... Мы договорились с украинской стороной о передаче технологий. Если этот вопрос будет решен, то дело завершится успехом. Диалог продолжается", – заявил Томчик.

Польша стремится получить доступ к украинским беспилотным технологиям, прежде чем поставить Украине истребители советского производства.

"В связи с тем, что мы развиваем собственные дронные возможности, мы хотели бы иметь возможность пользоваться ими и передадим оборудование, если этот вопрос будет решен", – подчеркнул чиновник.

В конце прошлого года стало известно, что Польша обсуждает с Украиной передачу истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к некоторым ракетным и беспилотным технологиям.

Впоследствии посол Украины в Польше Василий Боднар подтвердил, что страна может получить беспилотники украинского производства в обмен на передачу своих истребителей МиГ-29 Киеву.

Министр обороны Михаил Федоров в январе заявил, что Украина и Польша углубляют сотрудничество в оборонной сфере, в частности в вопросе усиления Воздушных сил и совместно будут работать над модернизацией истребителей МиГ-29, которые польская сторона планирует передать.