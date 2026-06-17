У Польщі заявили, що Україна "не зацікавлена" отримати польські МіГи

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що українська сторона не проявляє зацікавленості в отриманні польських винищувачів МіГ-29.

Як пише "Європейська правда", про це посадовець заявив в інтерв’ю RMF24.

Залевський пояснив, що затримка у передачі Україні польських винищувачів, про яку заявляли ще наприкінці минулого року, спричинена двома факторами. По-перше, за словами посадовця, українці хочуть отримати літаки, адаптовані до сучасних бойових умов, а Польща не готова покривати ці витрати.

"Друга причина полягає в тому, що передача мала бути взаємною – і сьогодні ми обговорюємо співпрацю в галузі технологій безпілотників. Ці переговори ще не завершені. Це радше питання галузі, а не Міністерства оборони. Я б не шукав тут якихось серйозних проблем", – додав Залевський.

За словами заступника міністра оборони, Україна зараз не шукає союзника в Польщі, зокрема через скандал з найменуванням підрозділу ССО на честь героїв УПА.

"Президент Навроцький вважає, що нарощування антиукраїнських настроїв – це хороший спосіб завоювати голоси виборців. Це дуже шкодить Польщі", – заявив Залевський.

Водночас він заперечив, що затримка у постачанні МіГів є формою тиску на Україну задля перейменування підрозділу.

У понеділок заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик повідомив, що між Польщею та Україною тривають переговори щодо запланованої передачі винищувачів МіГ-29. Він пояснив, що поставки літаків ще не відбулися, оскільки Польща очікує на вирішення питання щодо передачі українських безпілотних технологій.

Міністр оборони Михайло Федоров у січні заявив, що Україна та Польща поглиблюють співпрацю в оборонній сфері, зокрема у питанні посилення Повітряних сил і спільно працюватимуть над модернізацією винищувачів МіГ-29, які польська сторона планує передати.