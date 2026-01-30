Федоров: Украина и Польша вместе модернизируют МиГ-29, которые передаст польская сторона
Украина и Польша углубляют сотрудничество в оборонной сфере, в частности в вопросе усиления Воздушных сил, и будут совместно работать над модернизацией истребителей МиГ-29, которые польская сторона планирует передать.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в пятницу, пишет "Европейская правда".
Федоров провел беседу с министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, во время которой обсудили усиление украинской ПВО.
По словам Федорова, вопрос передачи самолетов, которые являются критически важными для защиты украинского неба, стал одной из тем обсуждения. Варшава уже передавала такие истребители в 2023 году.
"Отдельно обсудили передачу Украине самолетов МиГ-29 – важный компонент для защиты нашего неба... Совместно будем работать над их модернизацией для повышения эффективности и поражения вражеских целей", – написал Федоров.
Со своей стороны, подчеркнул министр, украинская сторона готова поделиться решениями в сфере противодействия "Шахедам". "Данные с поля боя и наш практический опыт могут быть полезны для усиления возможностей польской армии", – отметил Федоров.
В середине января заместитель министра обороны Польши Павел Залевский сообщил, что польское правительство приняло решение о передаче Украине до девяти истребителей МиГ-29, однако технические переговоры об этом все еще продолжаются.
Варшава заявляла, что готова к передаче истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к некоторым ракетным и беспилотным технологиям.