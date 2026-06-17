Премьер Канады: позиция США по Украине становится более реалистичной

Соединенные Штаты и президент США Дональд Трамп изменили свою точку зрения относительно войны в Украине, заняв позицию, которую другие лидеры стран G7 считают более реалистичной.

Об этом в среду заявил премьер-министр Канады Марк Карни, общаясь с журналистами на второй день саммита стран G7, сообщает "Европейская правда".

Карни отметил, что за последние 36 часов он провел семь или восемь бесед с президентом США Дональдом Трампом, во время которых обсуждались самые разные темы – в частности, Иран, Ливан и Украина.

"В обсуждениях по Украине наблюдается изменение позиции США, которая, по нашему мнению, является более реалистичной, учитывая ситуацию на поле боя, возможный исход войны и поражение России", – сказал Карни.

"Есть еще немало рисков, но я хотел бы подчеркнуть изменение тона, изменение возможностей в Ливане и в Украине. И это – факторы, меняющие правила игры", – добавил также премьер Канады.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил оптимизм по поводу того, что, по его мнению, европейские лидеры и президент США Дональд Трамп достигли общей позиции относительно войны в Украине.

Лидеры стран G7 заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления лицензий на производство ракет-перехватчиков непосредственно в Украине.