СМИ: Трамп предлагает ЕС давление на РФ в обмен на помощь с Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать Украину и усилить давление на Россию в обмен на помощь европейских союзников в разминировании Ормузского пролива.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, лидеры G7 прибыли на саммит во Францию, готовые к острому конфликту с Трампом по поводу Ирана и войны в Украине.

Однако, по словам двух дипломатов ЕС, по итогам первого полного дня переговоров они продемонстрировали неожиданный оптимизм в отношении своих отношений с Белым домом – и стали несколько менее обеспокоенными тем, не сорвётся ли в следующем месяце саммит НАТО в Турции.

В частности, в публикации отмечается, что Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на хозяина Кремля Владимира Путина с целью прекращения войны против Украины, а также потребность в помощи союзников для стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном.

Издание пишет о "контурах соглашения", согласно которому Трамп поддержит Европу в вопросе Украины в обмен на европейскую помощь в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

"Ему (Трампу. – Ред.) понадобятся ресурсы его союзников из G7 и других стран… чтобы очистить Ормузский пролив от мин", – отметил один из дипломатов.

Взамен, по его словам, "должна быть определённая уступка в отношении Украины".

"Существуют очень сильные ожидания, что он (Трамп. – Ред.) поддержит Украину. Именно это он и сказал лидерам", – добавил собеседник издания.

В ответ лидеры G7 дали понять, что готовы помочь – при определённых условиях.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что развертывание кораблей для разминирования "должно быть инициировано и одобрено Соединёнными Штатами, а затем Ираном и Оманом – сторонами, участвующими в соглашении".

Хотя дипломаты предостерегали от чрезмерного оптимизма, напоминая, что Трамп ранее уже менял свою позицию после проукраинских заявлений, они также разделили оценку немецкого канцлера Фридриха Мерца, который заявил: "Обсуждения, которые мы провели между собой и с президентом США – как во время официальных встреч, так и во время неформальных бесед на полях мероприятий – вселяют в меня определенный оптимизм".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что все страны "Группы семи" не видят желания у России закончить войну и считают, что заставить её к переговорам следует с помощью санкций.

Между тем президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита G7 допустил, чтоне будет продлевать исключения из санкций против российской нефти, введенных в ответ на мировой рост цен, вызванный войной в Иране.