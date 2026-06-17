В G7 допускают предоставление Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков

Лидеры стран G7 заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления лицензий на производство ракет-перехватчиков непосредственно в Украине.

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита G7 во Франции, сообщает "Европейская правда".

В заявлении лидеры единодушно заявили о "непоколебимой поддержке Украины в деле защиты её свободы, суверенитета и территориальной целостности".

"Мы еще раз заявляем о нашей солидарности с украинским народом, который страдает от атак на его критически важную инфраструктуру и культурное наследие. Мы высоко оцениваем стойкость Украины и ее успехи на поле боя в течение последних месяцев и подчеркиваем, что в настоящее время наметился новый импульс", – говорится в заявлении

Чтобы поддержать и ускорить этот новый импульс, отмечают лидеры "Группы семи", они договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также дальнобойных средств.

"Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, которые позволят нарастить военное производство в стране", – добавляют они.

Также лидеры подчеркнули важность энергетической устойчивости с учетом потребностей и приоритетов, озвученных украинскими властями. Они договорились оказать дальнейшую поддержку, чтобы помочь Украине пережить предстоящую зиму.

"Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы ужесточим наши санкции, в частности в отношении нефтяного и газового секторов. Мы считаем, что сейчас настал подходящий момент для принятия дополнительных мер, поскольку президент Трамп достиг соглашения, которое мы поддерживаем, о возобновлении судоходства в Ормузском проливе", – подчеркивается в заявлении.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что во время беседы с Трампом на полях саммита G7 обсудил с ним получение лицензии на производство противоракетных систем и ракет.

В начале июня Зеленский рассказал, что Украина сотрудничает с европейскими и американскими партнерами с целью налаживания в европейских странах производства средств ПВО, способных сбивать баллистические ракеты.

Тогда же Зеленский подчеркнул, что продолжаются переговоры с администрацией США о локализации производства ракет для Patriot именно в Украине.