Испания зарегистрировала рекордное для мая число смертей, связанных с жарой

Испания в мае 2026 года зафиксировала наибольшее для мая количество смертей, которые связывают с влиянием жары.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду 3 июня Министерство здравоохранения Испании сообщило, что за май зарегистрировали 101 смерть, которую связывают с воздействием экстремальных температур.

Это – самая большая цифра для мая за 11 лет, с тех пор как ведется такая статистика, и более чем в три раза выше средних показателей мая за последнее десятилетие.

Всего с 2015 по 2025 год в Испании зафиксировали 27 564 смерти, в которых решающим фактором могла быть экстремальная жара. Антирекордным сейчас является 2022 год, когда к связанным с жарой смертям причислили 4789 случаев.

Напомним, на прошлой неделе западные страны Европы страдали от первого за этот год периода жары. В Испании дневные температуры приблизились к 40°C, во многих регионах Франции, включая Париж – до 35°C и более. Французские органы здравоохранения связывают по меньшей мере семь смертей с экстремальными температурами.

В Испании май обозначился рекордными температурами морской воды.