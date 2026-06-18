Фон дер Ляйен надеется, что летом ЕС откроет больше кластеров в переговорах с Украиной

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что в течение лета ЕС сможет открыть больше переговорных кластеров для Украины.

Об этом она заявила по прибытии на заседание Европейского совета в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Глава Еврокомиссии поздравила Украину с открытием первого кластера, о чем было объявлено в понедельник на Межправительственной конференции в Люксембурге.

Фон дер Ляйен отметила прогресс Киева в евроинтеграционных реформах и выразила надежду на открытие следующих кластеров в течение лета.

"Мне это очень нравится, ведь вы так упорно работали, чтобы двигаться вперед и провести необходимые реформы. Мы надеемся, что в течение лета сможем открыть еще больше кластеров. Это очень важно, ведь когда Украина выполняет свои обязательства, мы тоже должны выполнять свои", – заявила чиновница.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что в ближайшие недели в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС будут открыты остальные пять кластеров.

Как сообщала "Европейская правда", Совет ЕС 17 июня приступил к технической подготовке к открытию кластеров 2–6 для Украины и Молдовы.

В то же время, по данным "ЕП", план Украины открыть все кластеры в переговорах о вступлении в ЕС в июле 2026 года может не осуществиться из-за нехватки времени на необходимые переговоры и согласования.

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