Совет ЕС начал техническую подготовку к открытию кластеров 2-6 для Украины и Молдовы

Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения ЕС (COELA), в которой принимают участие эксперты из всех 27 государств-членов Евросоюза, в среду, 17 июня, начала рассмотрение результатов скрининга всех неоткрытых кластеров для Украины и Молдовы (со 2 по 6), чем дала старт официальной подготовке к их открытию.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщили на условиях анонимности три европейских дипломата и чиновник ЕС, знакомые с процессом.



Рабочая группа по вопросам расширения ЕС (COELA) утром в среду, 17 июня, начала рассмотрение результатов скрининга кластеров 2, 3, 4, 5 и 6 для Украины и Молдовы, сообщили собеседники "Европейской правды".



Этим был дан старт официальной технической подготовке указанных кластеров к открытию и их обсуждению дипломатами государств-членов Евросоюза.



Следующим шагом станет оценка результатов скрининга и их формальное одобрение на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) – возможно, обсуждение начнется на следующей неделе.



Также рабочие группы COELA и COREPER должны в дальнейшем обсудить и утвердить Совместную позицию ЕС (которая включает перечень необходимых реформ, которые нужно осуществить) по каждому кластеру, что и будет означать его готовность к открытию.



По информации "Европейской правды", неофициально государствами-членами ЕС уже есть согласованная дата открытия пяти кластеров в переговорах о вступлении Украины – это 14 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский после общения с лидерами G7 во Франции заявил, что пока что "никто не видит" торможений в процессе открытия всех кластеров на переговорах с ЕС.



Как известно, 15 июня в Люксембурге на второй Межправительственной конференции ЕС официально объявил о начале переговоров с Киевом по первому переговорному кластеру, что стало официальным открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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