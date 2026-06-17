В ЕС не уверены, что Украина откроет все переговорные кластеры в июле 2026 года

План Украины открыть все кластеры в переговорах о вступлении в ЕС в июле 2026 года может не осуществиться из-за нехватки времени на необходимые переговоры и согласования.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе рассказали четыре дипломата ЕС на условиях анонимности.



ЕС может не открыть все переговорные кластеры для Украины в июле 2026 года, как этого хочет украинская власть.



Открытие кластеров – это процесс, который должен базироваться на заслугах, с соблюдением всех необходимых процедур, в частности, детального обсуждения условий вступления каждого нового члена с государствами-членами ЕС, рассказали собеседники "Европейской правды".

Все они выразили сомнение, что соответствующие дискуссии завершатся до 14 июля – даты, которую Украина и чиновники Еврокомиссии предлагают как возможную дату открытия следующих кластеров для Украины и Молдовы.



Один из дипломатических собеседников "ЕвроПравды" спрогнозировал, что в ближайшие недели посольство Украины в ЕС получит письма от председательствующего государства (Кипра или, скорее всего, Ирландии, которая начинает председательство в ЕС с 1 июля) с просьбой прислать переговорную позицию по каждому кластеру – но непосредственно до открытия кластеров 14 июля дело не дойдет.



Еще один собеседник предположил, что в июле для Украины, при условии успешных переговоров, может быть открыто несколько кластеров (ранее "ЕвроПравда" замечала, что наименее "проблемными" являются кластеры №6 "Внешние отношения" и №2 "Внутренний рынок"), но не все.



Как сообщала "Европейская правда", Совет ЕС начал техническую подготовку к открытию кластеров 2-6 для Украины и Молдовы – результат их скрининга 17 июля рассматривается на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения.



Ранее стало известно, что неофициально в ЕС уже есть согласованная дата открытия пяти кластеров в переговорах о вступлении Украины – это 14 июля. Президент Украины Владимир Зеленский после общения с лидерами G7 во Франции заявил, что пока что "никто не видит" торможений в процессе открытия всех кластеров на переговорах с ЕС.



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