Болгария не поддержала 21-й пакет санкций ЕС против России из-за патриарха Кирилла

Болгария заявила, что не поддержит новый, 21-й пакет санкций Евросоюза против России из-за включения в него главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщили на условиях анонимности два дипломата ЕС, информированные о ходе дискуссий.

Новый, 21-й пакет санкций ЕС против РФ был обсужден послами ЕС на прошлой неделе, и тогда Болгария выразила свое несогласие с добавлением в санкционный список российского патриарха Кирилла, видя в этом вмешательство в религиозные дела.

Также, по словам собеседников "ЕвроПравды", несколько государств, включая Болгарию, выразили предостережения относительно предложенных санкций в сфере энергетики (напомним, в 21-м пакете предлагается заморозить потолок цены на российскую нефть, чтобы не допустить ее роста).

Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) соберется на следующее заседание в среду, 17 июня, в 16:30 по Киеву, где продолжит обсуждение предложенного Еврокомиссией проекта 21-го пакета санкций ЕС против России.

Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 июня представила подготовленный ЕС новый, 21-й пакет санкций ЕС против России.

В него, в частности, предлагается включить запрет на въезд в ЕС бывших российских комбатантов, которые воевали против Украины.

Стоит заметить, что теперь 21-й пакет санкций против России должен быть единогласно одобрен Советом ЕС.

По данным источников "Европейской правды", 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.