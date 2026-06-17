Премьер Британии хочет дать оппоненту, стремящемуся его сместить, пост в правительстве

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что хочет видеть мэра Большого Манчестера Энди Бернема на "важной должности в правительстве", если тот вернется в парламент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Стармер сказал Sky News.

Это заявление прозвучало на фоне ожиданий в политических кругах о том, что Бернем планирует побороться за лидерство в Лейбористской партии и сместить Стармера с должности премьер-министра.

На прямой вопрос, предложит ли он Бернему кресло в правительстве, Стармер ответил утвердительно. "Да, я хочу, чтобы он играл важную роль в правительстве", – заявил лидер Лейбористской партии.

Стармер сказал, что за последние недели разговаривал с Бернемом много раз.

"Когда я пришел в политику в 2015 году, я присоединился именно к команде Энди Бернема, и мы очень хорошо работали вместе. Он – огромный актив, он был фантастическим мэром Манчестера, и если он вернется в парламент... я надеюсь, что он победит на довыборах, он станет фантастическим активом для нашей партии и для страны", – заявил Стармер.

Сейчас внимание аналитиков приковано к дальнейшим шагам Бернема, ведь его потенциальное возвращение в парламент может серьезно изменить баланс сил внутри руководства Лейбористской партии.

Довыборы в парламент в округе Мейкерфилд, на которых Энди Бернем попытается победить, состоятся 18 июня.

Последний опрос, проведенный среди членов Лейбористской партии Британии, показал, что главным претендентом на пост нового лидера партии является именно Энди Бернэм.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Британия может потерять премьера: как провал на местных выборах толкает Стармера к отставке.