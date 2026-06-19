Конкурент Стармера расчистил себе путь к борьбе за лидерство в Лейбористской партии

В пятницу ветеран британской Лейбористской партии Энди Бернем одержал убедительную победу на довыборах в северном английском округе Мейкерфилд, обеспечив себе место в парламенте и проложив путь к долгожданному выдвижению своей кандидатуры на пост лидера партии в противовес премьер-министру Киру Стармеру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Бернем, бывший министр правительства, который с 2017 года занимает должность мэра Большого Манчестера, обеспечил себе возвращение в парламент, легко победив кандидата ультраправой партии Reform UK. За Бернема проголосовали 55% избирателей, что позволило ему опередить представителя Reform UK более чем на 9 тысяч голосов.

Он дал понять, что будет бороться со Стармером за лидерство в партии и за пост премьер-министра, и ему необходимо было выиграть это решающее голосование, чтобы получить возможность начать такую борьбу.

"Я говорю своей партии: это последний шанс измениться. Именно это люди говорили мне непосредственно, когда я стоял у сотен их дверей. Мы должны это услышать, мы должны действовать в соответствии с этим, и мы должны сделать все правильно. Второго шанса не будет. Но сейчас у нас есть шанс – благодаря результатам сегодняшнего вечера", – заявил Бернем в своей речи после победы.

Стармер, который занимает должность с июля 2024 года, пытается сохранить власть с тех пор, как в прошлом месяце лейбористы потерпели сокрушительное поражение на выборах в Англии, Шотландии и Уэльсе.

Его положение пошатнулось из-за нескольких резких разворотов в политике и скандала, связанного с назначением бывшего соратника Джеффри Эпштейна Питера Мендельсона послом Великобритании в Вашингтоне.

Десятки депутатов от Лейбористской партии призвали Стармера уйти в отставку, а несколько министров уже ушли из правительства.

Однако Стармер отказывается покидать пост, настаивая на том, что его убедительная победа на выборах над консерваторами 23 месяца назад предоставила ему пятилетний мандат на управление страной.

На фоне растущего нетерпения в рядах лейбористов бывший депутат от партии Джош Симонс сложил полномочия в округе Мейкерфилд, чтобы Бернем мог попытаться вернуться в парламент и побороться за пост лидера политсилы.

Этот беспрецедентный шаг вывел малоизвестный политический округ на первый план, предоставив его избирателям чрезвычайно большое влияние на судьбу Стармера.

Опросы показывают, что Бернем является самым популярным политиком Лейбористской партии и победил бы в прямом голосовании против Стармера среди членов партии.

В понедельник Бернем должен принять присягу как член парламента. Согласно правилам Лейбористской партии, кандидаты на должность лидера должны быть депутатами.

Ему не составит труда заручиться поддержкой 81 из более 400 депутатов от Лейбористской партии – это минимум, необходимый для начала борьбы за лидерство.

В то же время Стармер заявил, что хочет видеть Энди Бернема на "важной должности в правительстве", если тот вернется в парламент в результате довыборов.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Британия может потерять премьера: как провал на местных выборах толкает Стармера к отставке.