Зеленский призвал "коалицию решительных" помочь с финансированием украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на заседании Евросовета призвал страны-участницы так называемой "коалиции решительных" подумать над инструментами, которые обеспечили бы надежное финансирование Сил обороны Украины.

Как сообщает "Европейская правда", текст обращения президента опубликовала пресс-служба ОПУ.

Зеленский отметил, что Украина своей борьбой делает реальный вклад в безопасность Европы и получила уникальный опыт современной войны, но "без финансирования нет никакой армии".

"Многие люди спрашивают, какие практические решения "коалиция решительных" уже может обеспечить. Давайте сфокусируемся на финансовой стабильности как части нашей безопасности... Мы должны предоставить долгосрочные гарантии безопасности для Европы, и это означает долгосрочные гарантии, в частности финансовые гарантии, для безопасности, стабильности и украинской армии", – сказал президент.

Он отметил, что средства нужны на рутинное содержание армии, ее оснащение, выплату заработных плат, финансирование военных контрактов.

"Коалиция решительных и ЕС как ее самая большая часть – этой коалиции – и ваши страны как ее члены могут выработать особые финансовые инструменты, которые нужны для того, чтобы сделать это возможным. Давайте об этом подумаем и давайте это сделаем и подготовим", – призвал Зеленский.

Как известно, "коалиция решительных" (распространенный перевод также "коалиция желающих") объединила страны, готовые сделать те или иные взносы в долгосрочную поддержку Украины для обеспечения устойчивого мира после того, как российско-украинскую войну удастся завершить. Ключевую роль в инициативе играют Великобритания и Франция. Париж примет очередное заседание "коалиции решительных" 13-14 июля.

Также Зеленский в обращении к Евросовету просил ускорить использование разблокированных денег из "фонда мира" и согласовать открытие остальных пяти кластеров во вступительных переговорах еще в июне.

Однако современем стало известно, что надежды Украины и ее сторонников в ЕС о скором открытии кластеров не удалось подтвердить решением саммита.

Ранее венгерский премьер Петер Мадьяр похвастался, что "вычеркнул" быстрое вступление из решения саммита ЕС. Впрочем, круг противников этого сценария оказался существенно шире.