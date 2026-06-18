Ключевые партии Литвы подписали коалиционное соглашение без участия ультраправых

Литовская социал-демократическая партия, Союз демократов "Во имя Литвы" и "Союз крестьян и зеленых Литвы" в четверг подписали новое коалиционное соглашение после того, как из предыдущей коалиции исключили ультраправую и украинофобную партию "Зарю Немана".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Обновленная коалиция будет иметь 75 мандатов в 141-местном Сейме, а возглавить правительство планирует лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс.

Союз демократов "Во имя Литвы", который был приглашен в коалицию, получит в новом кабинете министерства сельского хозяйства, энергетики и здравоохранения. "Союз крестьян и зеленых" сохраняет контроль над министерствами экономики, инноваций и юстиции. Остальные портфели получат социал-демократы, в том числе важные для Украины Минобороны и МИД.

Имена тех, кто займет министерские посты, пока не разглашаются. По словам Синкявичюса, ясность относительно министров ожидается после 24 июня.

Для Литвы это уже третья правительственная коалиция за полтора года. Предыдущее правительство, которое на следующей неделе официально объявит об отставке, потерпело крах после решения прекратить сотрудничество с ультраправой "Звездой Ниману" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы".

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