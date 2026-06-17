Правительство Литвы на следующей неделе уйдет в отставку

Правительство Литвы во главе с Ингой Ругинене в следующий вторник подаст в отставку после реорганизации правящей коалиции, из которой исключили ультраправых.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Как сообщил советник премьер-министра Игнас Альгирдас Добровольскас, правительство Ругинене намерено подать в отставку 23 июня на внеочередном заседании.

"Могу сказать, что сейчас этот день запланирован, и вопрос об отставке должен быть поднят", – заявил Добровольскас.

Закон предусматривает, что премьер-министр подает президенту письменное уведомление об отставке правительства, о чем объявляется на заседании кабинета министров.

После того как глава государства получит это уведомление, у него есть не более 15 дней, чтобы представить на рассмотрение Сейма кандидатуру нового премьер-министра. Ожидается, что им станет лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс.

После утверждения Сеймом у премьера будет не более 15 дней, чтобы представить на голосование парламента состав и программу правительства, согласованную с президентом.

В начале июня Социал-демократическая партия Литвы заявила о решении прекратить сотрудничество с ультраправой "Зарей Немана" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы".

На прошлой неделе обновленная коалиция, из которой исключили ультраправых, завершила подготовку коалиционного соглашения – его планируют подписать 18 июня.

Председатель Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс решил взять на себя ответственность и возглавить правительство.

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