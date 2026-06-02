Ультраправые в Польше требуют блокировать вступление Украины в ЕС из-за подразделения "Героев УПА"

Лидер польской ультраправой и антиукраинской партии "Конфедерация" и вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак призвал блокировать вступление Украины в ЕС из-за присвоения украинскому подразделению наименования "Героев УПА".

Об этом он заявил в эфире RMF24, передает "Европейская правда".

По мнению Босака, Польша должна прежде всего объявить, что будет блокировать вступление Украины в Европейский Союз, пока Киев "не отойдет от культа преступников и полностью не разблокирует все эксгумации" жертв Волынской трагедии.

Его резкие заявления стали ответом на решение украинского президента Владимира Зеленского присвоить почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Вице-спикер Сейма заявил, что Польша должна пойти на более жесткие шаги в отношении Украины.

"Если мы хотим оказывать реальное давление на Украину, нам нужно перейти к более конкретным жестам, которые будут иметь эффективное влияние", – заявил чиновник.

Среди прочего, лидер "Конфедерации" предложил правительству прекратить платить за Starlink, которыми пользуются украинские военные, а также отказаться от схем совместного заимствования средств для Украины с другими странами Европейского Союза.

"Польша должна отказаться от предыдущих решений правительства Моравецкого по заимствованиям в пользу Украины. Это, пожалуй, первый такой случай, о котором я знаю из истории международных финансов, когда государства, которые хотят помочь друг другу, вместо того чтобы предоставить кредит, сами залезают в долги, предоставляют безусловную и безвозвратную помощь, а на себя берут бремя погашения кредита", – заявил политик.

По его мнению, правящие партии Польши вызвали ситуацию, в которой в Украине "царит пренебрежение к польским политикам".

"Их считают слабаками. Они считают, что можно совершить любую провокацию. Это не встретит никакой реакции", – подчеркнул Босак.

Напомним, польский президент Кароль Навроцкий будет добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за его решения присвоить элитному подразделению украинских ССО наименование Героев УПА.

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен просить прощения у Кароля Навроцкого из-за присвоения украинскому подразделению наименования Героев УПА.

На фоне скандала в МИД Украины заявили, что, инициируя предоставление почетного звания для своего подразделения, бойцы ССО "точно не имели целью оскорбить дружественный польский народ".