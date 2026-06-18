Зеленский и Туск провели переговоры в кулуарах саммита ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск провели встречу в Брюсселе.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Двусторонние переговоры состоялись перед началом пленарного заседания саммита.

Переговоры прошли в узком составе: с украинской стороны в них принял участие министр Сибига, с польской – посол Польши при ЕС Агнешка Бартол.

О результатах не сообщается, но эта встреча имеет особое значение в свете обострения исторического конфликта между двумя странами и приближения Конференции по восстановлению Украины (URC) в Гданьске, в которой изначально планировалось участие президента Зеленского.

На днях польские источники сообщили, что Зеленский приедет в Гданьск, несмотря на скандал с "героями УПА". Официального подтверждения по этому поводу не поступало.

Известно, что главы МИД Украины и Польши встретятся на публичной дискуссии в Гданьске.