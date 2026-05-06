Украинец, обвиняемый в нападениях на имущество Стармера, заявляет, что не знает, кто это

Гражданин Украины Роман Лавринович, которого обвиняют в сговоре с целью поджога имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, заявил полиции, что не знал, кто это.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Граждане Украины Роман Лавринович и Петр Починок, а также гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк обвиняются в нападениях на объекты недвижимости и автомобиль, связанные с британским премьером. Все трое отрицают обвинения.

Во время допроса в полиции Лавриновича несколько раз спрашивали, знает ли он, кто такой Стармер, и держит ли он на него обиду. На это он отвечал отрицательно.

Детектив спросил подозреваемого, знает ли он, кто сейчас возглавляет британское правительство. На это Лавринович также ответил "нет".

Затем он ответил "да", когда его спросили, слышал ли он о бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне.

Лавринович отрицает свою причастность к поджогам, заявляя, что в момент этих инцидентов находился дома и у друзей. Ему предъявлены дополнительные обвинения в повреждении имущества в результате поджога, совершенного с небрежным отношением к угрозе жизни людей.

В конце апреля трое подозреваемых предстали перед судом Лондона. По данным прокуратуры, мужчины действовали при финансовой поддержке лица под псевдонимом "El Money". Как отметили правоохранители, неизвестный общался с подозреваемыми на русском языке.

Напомним, дело касается нескольких пожаров, произошедших в северном Лондоне в течение 11-12 мая 2025 года.

11 мая произошел поджог многоквартирного дома, где когда-то проживал глава британского правительства, а 12 мая произошел еще один пожар у входа в дом, где Стармер проживал до премьерства.

СМИ сообщали, что одного из подозреваемых в поджоге имущества, Романа Лавриновича, могли завербовать спецслужбы России через приложение Telegram.