Лондонская полиция расследует пожар в доме премьера Великобритании

По факту пожара в доме британского премьер-министра Кира Стармера на севере Лондона, который вспыхнул утром в понедельник, 12 мая, полиция начала расследование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Пожарная бригада Лондона прибыла по вызову по адресу на севере Лондона, где расположен дом Стармера, около 1:30 утра в понедельник.

Пожар быстро потушили, в результате был поврежден вход в дом, но пострадавших среди людей нет.

В полиции Лондона заявили, что начали расследование по факту пожара и временно оградили место для следственных действий.

"Премьер-министр благодарит службы экстренной помощи за их работу. Инцидент расследуется, и мы не будем давать дополнительных комментариев", – заявил пресс-секретарь главы правительства Великобритании.

На время премьерства Кир Стармер вместе с семьей живет на Даунинг-стрит, 10, как и его предшественники. Свой дом на севере Лондона с четырьмя спальнями он сдает в аренду.

В прошлом году полиция английского графства Северный Йоркшир арестовала четырех мужчин по подозрению в незаконном проникновении на территорию дома тогдашнего премьера Великобритании Риши Сунака.