Двоих украинцев и одного румына судят по делу о поджоге имущества, связанного со Стармером

Двое граждан Украины и один румын в среду предстали перед судом Лондона; их обвиняют в сговоре с целью поджога имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в мае прошлого года по указанию лица под псевдонимом "El Money".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

22-летнему украинцу Роману Лавриновичу предъявили обвинения по трем пунктам – сговоре с целью поджога и повреждении двух объектов имущества путем поджога с намерением создать угрозу жизни.

Двух других подозреваемых, 35-летнего гражданина Украины Петра Починка и 27-летнего румына украинского происхождения Станислава Карпюка, также обвиняют в сговоре с целью поджога.

По данным прокуратуры, трое мужчин действовали при финансовой поддержке лица под псевдонимом "El Money". Как отметили правоохранители, неизвестный общался с подозреваемыми на русском языке.

Все трое отрицают обвинения. Ожидается, что судебное разбирательство продлится до конца мая.

Напомним, дело касается нескольких пожаров, произошедших в северном Лондоне в течение 11-12 мая 2025 года.

11 мая произошел поджог многоквартирного дома, где когда-то проживал глава британского правительства, а 12 мая произошел еще один пожар у входа в дом, где Стармер проживал до премьерства.

СМИ сообщали, что одного из четырех подозреваемых в поджоге имущества, связанного со Стармером, могли завербовать спецслужбы России через приложение Telegram.