Президент Еврокомиссии обещает Армении поддержку на фоне давления от России

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном относительно усиления российского давления на страну из-за ее сближения с ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

В разговоре речь шла об ограничении Россией импорта ряда армянских товаров, в частности фруктов, овощей, цветов и коньяка. Фон дер Ляйен назвала эти шаги Москвы "экономическим принуждением" и подчеркнула, что они неприемлемы.

"Расширяя экспортные ограничения на армянскую продукцию, Москва использует экономические отношения как оружие для политического давления. Мы слишком хорошо знаем этот подход. Вот почему Европа твердо поддерживает Армению", – заявила глава Еврокомиссии.

Чиновница анонсировала пакет поддержки от ЕС, который включает немедленную финансовую помощь Армении на сумму более 50 миллионов евро. По словам фон дер Ляйен, поддержки будет еще больше, в частности по упрощению торговли некоторыми армянскими товарами, прежде всего сельскохозяйственной продукцией.

Кроме того, ЕС будет оказывать практическую поддержку пострадавшим от российских ограничений секторам, таким как цветочная отрасль.

"Завтра в Латвию планируется прибытие партии из 10 тысяч цветов. Другие будут доставлены позже. Мы также будем продолжать объединять наши предприятия, выполняя обязательства, взятые на нашем недавнем саммите в Ереване", – объявила президент ЕК.

Она напомнила, что стороны договорились создать совместную рабочую группу ЕС-Армения, которая будет координировать различные направления сотрудничества.

Фон дер Ляйен также выразила готовность Европы реализовать "Партнерство по вопросам транспортного сообщения", о котором стороны договорились во время саммита в Ереване.

"Армения имеет потенциал стать стратегическим транспортным узлом, соединяющим Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию. Мы готовы оказывать поддержку инфраструктуре и пограничным пунктам пропуска по мере восстановления региональных сообщений", – заявила она.

Напомним, в начале мая в Ереване состоялся саммит Европейского политического сообщества, а также первый в истории саммит Армения-ЕС. В российском МИД увидели в этом попытки Европы "втянуть Армению в антироссийскую орбиту" и сообщили, что знают о намерении приобщить ее к "агрессивным евроатлантическим стандартам".

Также в Москве дали понять Армении, что в случае выхода из Евразийского экономического союза она потеряет доступ к российскому газу по льготным ценам.

В эти выходные в Армении пройдут парламентские выборы. Агентство Reuters на основе общения с представителями западных разведок и документов рассказало, как Россия пытается отвлечь победу Пашиняна, опасаясь, что его переизбрание закрепит прозападный курс страны.

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