Еврокомиссия подняла украинский флаг ко Дню флага Украины
Новости — Суббота, 23 августа 2025, 12:11 —
Перед штаб-квартирой Европейской комиссии подняли флаг Украины по случаю его национального дня.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила Еврокомиссия на Х.
В сообщении Европейская комиссия подчеркнула, что флаг Украины несет в себе мужество, выносливость и свободу.
"В День флага Украины он гордо развевается перед нашей штаб-квартирой в Брюсселе. Это знак того, что Европа стоит единым фронтом на стороне Украины за справедливый и длительный мир. Сегодня и всегда", – добавили там.
Свое сообщение Еврокомиссия завершила словами "Мы с вами" на украинском и английском языках.
Courage. Resilience. Freedom.– European Commission (@EU_Commission) August 23, 2025
Ukraine’s flag carries them all.
On Ukraine’s Flag Day, it proudly stands before our Brussels headquarters.
A sign that Europe is united on Ukraine's side for a just and lasting peace. Today and every day.
Ми з вами. We are with you. pic.twitter.com/DfI1RehBds
Здание латвийского Министерства иностранных дел также украсили украинскими флагами и подсветили в сине-желтые цвета по случаю государственных праздников в Украине.
Напомним, в ноябре 2024 года перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе подняли флаг Украины в знак солидарности в связи с 1000-м днем со дня начала полномасштабной войны.