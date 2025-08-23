Укр Рус Eng

Еврокомиссия подняла украинский флаг ко Дню флага Украины

фото
Новости — Суббота, 23 августа 2025, 12:11 — Олег Павлюк

Перед штаб-квартирой Европейской комиссии подняли флаг Украины по случаю его национального дня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила Еврокомиссия на Х.

В сообщении Европейская комиссия подчеркнула, что флаг Украины несет в себе мужество, выносливость и свободу.

"В День флага Украины он гордо развевается перед нашей штаб-квартирой в Брюсселе. Это знак того, что Европа стоит единым фронтом на стороне Украины за справедливый и длительный мир. Сегодня и всегда", – добавили там.

Свое сообщение Еврокомиссия завершила словами "Мы с вами" на украинском и английском языках.

Здание латвийского Министерства иностранных дел также украсили украинскими флагами и подсветили в сине-желтые цвета по случаю государственных праздников в Украине.

Напомним, в ноябре 2024 года перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе подняли флаг Украины в знак солидарности в связи с 1000-м днем со дня начала полномасштабной войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Еврокомиссия
Реклама: