МИД Латвии подсветили цветами украинского флага по случаю праздников 23 и 24 августа

фото
Новости — Суббота, 23 августа 2025, 08:32 — Олег Павлюк

Здание латвийского Министерства иностранных дел украсили украинскими флагами и подсветили в сине-желтые цвета по случаю государственных праздников в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", МИД Латвии сообщило на Х.

Внешнеполитическое ведомство Латвии отметило, что на его здании установили украинские флаги и сине-желтую подсветку по случаю Дня Государственного флага Украины 23 августа и Дня Независимости 24 августа.

"Желаем нашим друзьям в Украине силы и выносливости!" – говорится в сообщении.

Глава латвийского МИД Байба Браже также поделилась фотографией своего ведомства с украинскими флагами и сине-желтой подсветкой на Х.

"В честь Дня флага Украины сегодня и Дня Независимости завтра здание Министерства иностранных дел Латвии подсвечено цветами украинского флага. #StandWithUkraine", – написала она.

Напомним, в ноябре 2024 года перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе подняли флаг Украины в знак солидарности в связи с 1000-м днем со дня начала полномасштабной войны.

В Литве недавно украли украинский флаг со здания Специальной следственной службы (СТС) в городе Панявежис.

Латвия
