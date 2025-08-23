МИД Латвии подсветили цветами украинского флага по случаю праздников 23 и 24 августа
Новости — Суббота, 23 августа 2025, 08:32 —
Здание латвийского Министерства иностранных дел украсили украинскими флагами и подсветили в сине-желтые цвета по случаю государственных праздников в Украине.
Об этом, как пишет "Европейская правда", МИД Латвии сообщило на Х.
Внешнеполитическое ведомство Латвии отметило, что на его здании установили украинские флаги и сине-желтую подсветку по случаю Дня Государственного флага Украины 23 августа и Дня Независимости 24 августа.
"Желаем нашим друзьям в Украине силы и выносливости!" – говорится в сообщении.
Sveicot Ukrainu Valsts karoga dienā 23. augustā un tās Neatkarības dienā 24. augustā, pie Ārlietu ministrijas ēkas plīvo 🇺🇦 karogi un fasāde tiek izgaismota 🇺🇦 krāsās. Mūsu draugiem Ukrainā vēlam spēku un izturību! #atbalstuUkrainu pic.twitter.com/xejGqpXFti– Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) August 22, 2025
Глава латвийского МИД Байба Браже также поделилась фотографией своего ведомства с украинскими флагами и сине-желтой подсветкой на Х.
"В честь Дня флага Украины сегодня и Дня Независимости завтра здание Министерства иностранных дел Латвии подсвечено цветами украинского флага. #StandWithUkraine", – написала она.
To honour Ukraine’s Flag day today and Independence Day tomorrow, Latvia’s Foreign Ministry is lit in Ukrainian🇺🇦 colours. #StandWithUkraine pic.twitter.com/4l1531k6YA– Baiba Braže (@Braze_Baiba) August 23, 2025
Напомним, в ноябре 2024 года перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе подняли флаг Украины в знак солидарности в связи с 1000-м днем со дня начала полномасштабной войны.
В Литве недавно украли украинский флаг со здания Специальной следственной службы (СТС) в городе Панявежис.