Здания европейских учреждений подсветили сине-желтыми цветами
Здание Европейского совета подсветили цветами национального флага Украины в знак поддержки украинского народа вечером 23 августа.
Об этом сообщил президент Евросовета Антониу Кошта в соцсети Х, пишет "Европейская правда".
Вечером 23 августа Кошта заявил, что накануне Дня Независимости Европа отдает дань уважения мужеству, стойкости и европейскому будущему украинцев.
Кошта опубликовал фото здания "Европа" в сине-желтых цветах.
"Уважаемый народ Украины, сегодня вечером здание "Европа" сияет в ваших национальных цветах – синем и желтом – как символ нашей непоколебимой поддержки вас", – добавил он.
Дополнено в 09:05. Также подсветили цветами национального флага Украины Европейский парламент и здание Европейской комиссии.
Также писали, что перед штаб-квартирой Европейской комиссии по случаю его национального дня.
А здание латвийского Министерства иностранных дел также украсили украинскими флагами и подсветили в сине-желтых цветах по случаю государственных праздников в Украине.