Здания европейских учреждений подсветили сине-желтыми цветами

Здание Европейского совета подсветили цветами национального флага Украины в знак поддержки украинского народа вечером 23 августа.

Об этом сообщил президент Евросовета Антониу Кошта в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Вечером 23 августа Кошта заявил, что накануне Дня Независимости Европа отдает дань уважения мужеству, стойкости и европейскому будущему украинцев.

Кошта опубликовал фото здания "Европа" в сине-желтых цветах.

"Уважаемый народ Украины, сегодня вечером здание "Европа" сияет в ваших национальных цветах – синем и желтом – как символ нашей непоколебимой поддержки вас", – добавил он.

Фото: Х

Дополнено в 09:05. Также подсветили цветами национального флага Украины Европейский парламент и здание Европейской комиссии.

Здание Европейской комиссии Фото: Facebook

Здание Европейского парламента Фото: Facebook

Также писали, что перед штаб-квартирой Европейской комиссии по случаю его национального дня.

А здание латвийского Министерства иностранных дел также украсили украинскими флагами и подсветили в сине-желтых цветах по случаю государственных праздников в Украине.