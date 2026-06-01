Трамп заявил, что Иран не сообщал о выходе из переговоров с США

Американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, 1 июня, что иранская сторона не сообщала ему о прекращении переговоров с Вашингтоном.

Об этом он сказал в интервью NBC News, пишет "Европейская правда".

Как известно, в этот день иранское агентство Tasnim заявило, что Иран якобы приостановил переговоры с США о потенциальном мирном соглашении в знак протеста против действий Израиля в отношении Ливана.

Впрочем, Трамп сказал, что его не проинформировали об этом решении заранее. В то же время, по его мнению, "это нормально, если они закончили переговоры".

"Это уместно сказать, потому что они лучше переговорщики, чем бойцы. Но они нас об этом не проинформировали. Это не значит, что мы поедем туда и начнем сбрасывать бомбы", – отметил американский президент.

В то же время он подчеркнул, что США сохранят морскую блокаду.

"Если они не хотят разговаривать, я не против. Я думаю, это нормально. Я тоже не особо хочу разговаривать. Мы слишком много разговариваем", – добавил Трамп.

На выходных США и Иран обменялись новыми ударами.

На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Штаты и Иран очень близки к заключению меморандума о взаимопонимании, но американский президент еще не одобрил документ.

Впоследствии появились сообщения, что Трамп выдвинул несколько предложений по изменениям в меморандум, который его переговорщики согласовали с Ираном.