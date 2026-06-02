Axios: Трамп выругался на премьера Израиля из-за ударов по Ливану

После ударов Армии обороны Израиля по Ливану президент США Дональд Трамп обругал израильского премьера Биньямина Нетаньяху во время телефонного разговора.

Об этом стало известно порталу Axios, сообщает "Европейская правда".

Источники портала рассказали, что телефонный разговор между Трампом и Нетаньяху был переполнен бранью со стороны главы Белого дома, который был недоволен эскалацией в Ливане со стороны Израиля.

Во время разговора Трамп назвал Нетаньяху "сумасшедшим" и обвинил его в неблагодарности, как сообщили два источника.

Он также отказал Нетаньяху от планов нанести удар по ливанской столице Бейруту.

Трамп сказал Нетаньяху, что атаки на ливанскую столицу еще больше изолируют Израиль в мире.

По словам одного из собеседников, Трамп знал, что "Хезболла" обстреливала Израиль и что тот должен был защищаться, но считал, что в последние дни Нетаньяху чрезмерно эскалировал ситуацию.

Два источника сообщили, что Трамп утверждал, будто бы он помог Нетаньяху избежать тюрьмы – имея в виду свою поддержку во время судебного процесса над главой правительства Израиля по обвинению в коррупции.

Подытоживая ругань Трампа в адрес Нетаньяху, американский чиновник привел следующие его слова: "Ты, черт возьми, сумасшедший. Если бы не я, ты бы сидел в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль".

Второй источник, ознакомленный с разговором, сообщил, что Трамп был "в ярости" и в какой-то момент крикнул на Нетаньяху: "Что ты, черт возьми, делаешь?".

Трамп и Нетаньяху имели несколько напряженных разговоров в прошлом, но все равно тесно координировали свои действия по Ирану и другим вопросам.

Один чиновник сказал, что это был один из худших разговоров Трампа с Нетаньяху со времени его возвращения на должность.

Нетаньяху опубликовал заявление после разговора, в котором сказал, что сообщил Трампу, что Израиль будет атаковать цели в Бейруте, если "Хезболла" не прекратит атаковать Израиль, и что тем временем Израиль будет продолжать свои операции на юге Ливана.

Меморандум, по которому ведут переговоры США и Иран, предусматривает прекращение боевых действий в Ливане, сообщают источники Axios. Именно это стало причиной предыдущего напряженного разговора между двумя лидерами.

Гнев Трампа, похоже, был вызван тем, что решение Нетаньяху об эскалации конфликта в Ливане грозило сорвать его переговоры с Ираном.

После разговора Трамп опубликовал в Truth Social, что переговоры с Ираном "продолжаются быстрыми темпами".

Перед тем иранское агентство Tasnim заявило, что Иран якобы приостановил переговоры с США о потенциальном мирном соглашении в знак протеста против действий Израиля против Ливана.

После этого Трамп заявил, что иранская сторона не сообщала ему о приостановке переговоров с Вашингтоном.