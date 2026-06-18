В Польше задержали подозреваемого в убийстве российского художника: у него грузинский паспорт

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании подозреваемого по делу убийства 44-летнего российского оппозиционного художника, которое произошло на востоке страны.

Об этом Туск написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Как написал глава польского правительства, полицейские из Люблина совместно с сотрудниками Агентства внутренней безопасности (ABW) задержали подозреваемого.

"Подозреваемый в причастности к убийству россиянина в городе Бяла-Подляска задержан полицейскими Люблинского воеводства и ABW! Использует грузинский паспорт. Службы работают над установлением заказчика", – сообщил Туск.

Заявление по этому поводу также опубликовала Люблинская полиция, подтвердив задержание. По данным правоохранителей, паспорт, которым пользовался мужчина, был выдан на имя 36-летнего гражданина Грузии.

Убийство произошло 15 июня 2026 года в центре города Бяла-Подляска. Неизвестный злоумышленник с близкого расстояния произвел несколько выстрелов в 44-летнего мужчину, который скончался на месте.

Жертвой оказался Семен Скрепецкий, автор антипутинских карикатур, который в 2021 году эмигрировал в Польшу.

Еще в прошлую пятницу художник участвовал в акции перед посольством России в Берлине. Он появился там с российским флагом, привязанным к штанам, и с картиной, на которой изображен Сталин, "кормящий" Путина.

Напомним, в 2024 году немецкая полиция проводила расследование после того, как матери российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы стало плохо в Берлине.

Перед тем во Франции после жестокого избиения и ножевых ранений умер азербайджанский оппозиционный деятель в изгнании Видади Исгандарли, известный жесткой критикой азербайджанских властей.