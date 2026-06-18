США и Иран подписали меморандум с опережением графика

США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании о прекращении конфликта и открытии Ормузского пролива, соглашение уже вступило в силу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Axios.

Подписание должно было состояться в Швейцарии в пятницу, однако дипломат из страны-посредника и еще один источник, знакомый с переговорами, ранее в среду сообщили, что стороны обсуждали возможность подписать и внедрить соглашение раньше.

По словам одного из чиновников, подписал документ президент США Дональд Трамп, что тот впоследствии подтвердил.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X опубликовал видео, на котором Трамп подписывает документ во время ужина в Версальском дворце, и заявил, что соглашение "открывает путь к длительному миру и позволяет восстановить судоходство через Ормузский пролив".

На видео слышно, как Трамп говорит во время подписания документа: "Это было непросто, могу вам сказать".

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis.



Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz.



C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

Дипломатический источник отметил, что ускорение графика обсуждали с целью открыть пролив еще до пятницы, поскольку обе стороны уже согласились по этому вопросу.

Еще одним фактором могло быть политическое давление на Белый дом с требованием обнародовать текст меморандума. В то же время источник, знакомый с переговорами, утверждает, что именно Иран настаивал не публиковать текст до официального подписания.

В среду высокопоставленный чиновник администрации зачитал текст соглашения журналистам во время брифинга по телефону после нескольких дней неопределенности относительно его содержания.

Встреча делегаций США и Ирана под руководством вице-президента США Джей Ди Вэнса и спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа, как и планировалось, должна состояться в пятницу в Швейцарии, сообщили источники. Ожидается, что стороны обсудят начало переговоров по ядерной программе Ирана.

Высокопоставленный чиновник администрации сообщил журналистам, что соглашение в электронном виде еще в воскресенье подписали Трамп, Вэнс и Галибаф. Впрочем, дипломатический источник утверждает, что ни одного такого подписания не было. Другой источник, знакомый с переговорами, настаивает, что оно все же состоялось, и называет нынешнее подписание "вторым". Почему понадобились два отдельных подписания пока непонятно.

Накануне Трамп заявил, что он возобновит кампанию авиаударов по Ирану, если соглашение между странами его не будет удовлетворять.