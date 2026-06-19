Первый раунд "технических" переговоров США и Ирана в Швейцарии отменился в последний момент

Первый раунд "технических" переговоров между США и Ираном, который планировался в пятницу на территории Швейцарии, отменился.

Как сообщает агентство dpa, пишет "Европейская правда", об этом объявили в МИД Швейцарии.

Переговоры Штатов и Ирана по отдельным деталям в рамках "рамочного" соглашения должны были состояться 19 июня в Бюргенштоке под Люцерном, Швейцария готовилась к этому фактически до конца дня в четверг.

Кроме американской и иранской стороны, в Бюргенштоке ожидали также посредников от Катара и Пакистана.

Однако впоследствии в МИД объявили, что раунд "не состоится сегодня так, как планировалось", не уточняя причин.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ становится основой для наработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение следующих 60 дней.

Также США сообщили, что снимают морскую блокаду с иранских портов.

Перед этим в администрации Трампа в устной форме раскрыли текст подписанного с Ираном документа.

Часть республиканцев в Сенате открыто критикуют условия соглашения.