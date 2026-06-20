Навроцкий заявил, что Зеленский пересек "порог боли" поляков

Президент Польши Кароль Навроцкий в субботу пояснил, что лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла, поскольку тот своим поступком нарушил "порог боли" поляков.

Заявление Навроцкого приводит TVN 24, пишет "Европейская правда".

Во время празднования Национального дня Силезских восстаний Навроцкий отметил, что поляки знают, что такое борьба за независимость и российская угроза, но то, что сделал Зеленский, перешло "порог боли". Он сказал, что на протяжении всего XX века Польша была свободной лишь 31 год, а остальное время сопротивлялась господству чужих государств.

"Или мы сражались с советскими войсками в 1920 году, или страдали как жертвы немецкого и советского тоталитаризма, или боролись с советскими колонизаторами после 1945 года вплоть до 1989 года", – сказал польский президент.

"Да, мы знаем, что такое война, знаем, что такое борьба за независимость, знаем, что такое постсоветская, а сегодня – российская угроза, но мы – гордая польская нация и имеем свой порог боли в вопросах, касающихся нас и наших союзников. И этот порог боли был превышен, поэтому я лишил президента Зеленского ордена Белого Орла", – добавил Кароль Навроцкий.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.