В Албании десятки тысяч человек вышли на протест из-за курорта, связанного с Кушнером

В субботу вечером десятки тысяч албанцев провели очередную акцию протеста против запланированного строительства роскошного курорта, связанного с семьей президента США Дональда Трампа, на экологически уязвимом участке адриатического побережья страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Албанские СМИ сообщили, что в субботней вечерней акции протеста приняли участие более 100 000 человек, среди которых были представители диаспоры из Греции и других европейских стран, а также албанцы из соседнего Косово.

Протестующие заявили, что если Рама не уйдет в отставку до 19:00 воскресенья, они попытаются ворваться и занять правительственные здания и здание парламента в столице, Тиране.

Проект строительства роскошного курорта связывают с дочерью Трампа Иванкой и ее мужем Джаредом Кушнером.

Проект роскошного курорта стоимостью более 1,4 миллиарда евро, который реализуется компанией Кушнера Affinity Partners, в последние недели вызвал массовые протесты в этой западнобалканской стране. Считается, что планы строительства затронут экологически охраняемую территорию на побережье Адриатического моря.

Ранее Европейская комиссия призвала Албанию принять немедленные меры для обеспечения соответствия экологическому законодательству ЕС, если она хочет присоединиться к блоку.

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