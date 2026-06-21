В Албанії десятки тисяч протестували через курорт пов’язаний з Кушнером

У суботу ввечері десятки тисяч албанців провели чергову акцію протесту проти запланованого будівництва розкішного курорту, пов’язаного з родиною президента США Дональда Трампа, на екологічно вразливій ділянці адріатичного узбережжя країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Албанські ЗМІ повідомили, що в суботній вечірній акції протесту взяли участь понад 100 000 людей, серед яких були представники діаспори з Греції та інших європейських країн, а також албанці з сусіднього Косова.

Протестувальники заявили, що якщо Рама не піде у відставку до 19:00 неділі, вони спробують увірватися та зайняти урядові будівлі та будівлю парламенту в столиці, Тирані.

Проєкт будівництва розкішного курорту пов’язують із дочкою Трампа Іванкою та її чоловіком Джаредом Кушнером.

Проєкт розкішного курорту вартістю понад 1,4 мільярда євро, який втілюється компанією Кушнера Affinity Partners, останніми тижнями викликав масові протести в цій західнобалканській країні. Вважається, що плани будівництва вплинуть на екологічно захищену територію на узбережжі Адріатичного моря.

Раніше Європейська комісія закликала Албанію вжити негайних заходів для забезпечення відповідності екологічному законодавству ЄС, якщо вона хоче приєднатися до блоку.

Детальніше читайте у статті Фламінго проти Трампа: як оборудка зятя президента США збурила Албанію.