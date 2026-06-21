Почему Навроцкий всё-таки отобрал у Зеленского орден и как отреагировала Украина

20 июня, несомненно, войдёт в историю украинско-польских отношений.

После трехнедельной паузы президент Польши Кароль Навроцкий решил воплотить свою угрозу в жизнь и лишить своего украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого Орла, еще больше усугубив и без того серьезный кризис в отношениях двух стран.

О том, что заставило Навроцкого принять такое решение и какой сигнал послала Украина в ответ, – в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Война не только против Зеленского: как Кароль Навроцкий объединил Украину и что будет дальше. Далее – краткое изложение статьи.

Решение президента Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за присвоения Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА" точно не является непопулярным среди поляков.

Согласно данным опроса United Surveys, проведенного для Wirtualna Polska, этот шаг Навроцкого поддерживают 51,2% поляков, тогда как против него – лишь 35,5%.

А главное, этот шаг пользуется полной – на уровне 87% – поддержкой избирателей ультраправой оппозиции, то есть партий "Конфедерация" и "Конфедерация Короны Польской", на которые часто ориентируется действующий президент Польши. Даже представителям этих политических сил пришлось поддержать президента, хотя тот и является в определенной степени их электоральным конкурентом.

И все же это решение далось Каролю Навроцкому очень нелегко.

По данным польских СМИ, несмотря на тотальную резкую риторику в адрес Зеленского, раздававшуюся из президентского дворца, Навроцкому рекомендовали не спешить с отзывом ордена.

Против этого решения говорила история. За сотни лет существования этой высшей польской награды её лишили лишь одного политика – прежде всего за то, что он протестовал против военного переворота в стране (к тому же впоследствии награду ему вернули). Зато орден не был отозван у ряда несомненно одиозных политических деятелей, начиная с итальянского диктатора Бенито Муссолини и заканчивая экс-канцлером Германии и нынешним агентом влияния РФ Герхардом Шредером.

В таких обстоятельствах лишение награды у президента страны, ведущей войну с РФ, выглядело слишком рискованным шагом.

Впрочем, затянувшаяся пауза стала вызывать недовольство на ультраправом фланге, где от Навроцкого ждали более решительных действий.

Решение президента Польши ударило не столько по Владимиру Зеленскому, сколько по политическому оппоненту Навроцкого – премьер-министру Польши Дональду Туску. Решение направлено прежде всего на польского избирателя и является частью подготовки к парламентским выборам 2027 года.

Именно глава правительства должен утвердить (контрасигнировать) решение о лишении Владимира Зеленского ордена.

Впрочем, ответ Зеленского помог Туску в этой непростой ситуации.

Не дожидаясь, пока решение Навроцкого вступит в силу, Владимир Зеленский демонстративно отправил высокую награду в Польшу.

Решение президента Польши (тем более в случае его контрасигнации премьер-министром) ставит под угрозу проведение Конференции по вопросам восстановления Украины 25–26 июня в Гданьске.

Польские власти проделали масштабную работу по подготовке этой конференции, и отказ Владимира Зеленского от участия в ней поставил бы под удар правительство Польши. А провал многомесячной работы правительства Туска стал бы дополнительным подарком для польских правых и лично для президента Навроцкого.

В Украине от ордена Белого Орла отказались все живые украинские кавалеры этой награды; несколько обладателей других польских наград также объявили об их возвращении Польше.

Широкое сопротивление и контрреакция в Украине посылают сигнал о том, что рассчитывать на успех давления в исторических вопросах нет смысла.

Однако здесь важно, чтобы Украина не впала в ажиотаж, аналогичный польскому.

Первым испытанием должна стать Конференция по восстановлению, которая уже вскоре пройдет в Гданьске – родном городе как президента Навроцкого, так и премьера Туска.

Подробнее – Юрий Панченко Война не только против Зеленского: как Кароль Навроцкий объединил Украину и что будет дальше.