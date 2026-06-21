Чому Навроцький таки забрав у Зеленського орден і чим відповіла Україна

20 червня безумовно увійде в історію україно-польських відносин.

Після тритижневої паузи президент Польщі Кароль Навроцький вирішив реалізувати свою погрозу та позбавити українського колегу Володимира Зеленського ордена Білого Орла, додатково поглибивши і без того серйозну кризу у відносинах двох країн.

Про те, що змусило Навроцького ухвалити таке рішення і який сигнал надіслала Україна у відповідь, – в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Війна не лише проти Зеленського: як Кароль Навроцький об'єднав Україну і що буде далі. Далі – стислий її виклад.

Рішення президента Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА" точно не є непопулярним серед поляків.

Згідно із даними опитування United Surveys, проведеного для Wirtualna Polska, цей крок Навроцького підтримує 51,2% поляків, тоді як проти нього – лише 35,5%.

А головне, цей крок має тотальну – на рівні 87% – підтримку виборців ультраправої опозиції, тобто партій "Конфедерація" та "Конфедерація Корони Польської", на яких часто орієнтується чинний президент Польщі. Навіть представникам цих політичних сил довелося підтримати президента, хоч той і є до певної міри їхнім електоральним конкурентом.

І все ж таки це рішення далося Каролю Навроцькому дуже не просто.

За даних польських ЗМІ, попри тотальну гостру риторику на адресу Зеленського, що лунала із президентського палацу, Навроцькому рекомендували не поспішати із відкликанням ордену.

Проти цього рішення грала історія. За сотні років існування цієї найвищої польської нагороди її позбавили лише одного політика – насамперед за те, що він протестував проти військового перевороту у країні (до того ж згодом нагороду йому повернули). Натоміть орден не було відкликано у низки безсумнівно одіозних політичних діячів, починаючи із італійського диктатора Беніто Муссоліні, завершуючи ексканцлера Німеччини та нинішнім агентом впливу РФ Герхардом Шрьодером.

За таких обставин позбавлення нагороди у президента країни, яка веде війну із РФ, виглядало занадто ризиковим кроком.

Втім, затяжна пауза стала погано сприйматися на ультраправому фланзі, де чекали від Навроцького більш рішучих дій.

Рішення президента Польщі завдало удару не стільки по Володимиру Зеленському, скільки по політичному опоненту Навроцького – прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску. Адже епопея із "покаранням" Володимира Зеленського сама по собі була спрямована насамперед на польського виборця і була частиною підготовки до парламентських виборів 2027 року.

Саме голова уряду має затвердити (контрасигнувати) рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордену.

Втім, відповідь Зеленського допомогла Туску у цій непростій ситуації.

Не чекаючи, що рішення Навроцького набере силу, Володимир Зеленський демонстративно відправив високу нагороду до Польщі.

Рішення президента Польщі (а тим більше у разі його контрасигнації прем'єром) ставить під загрозу проведення Конференції з питань відновлення України 25-26 червня у Гданську.

Польська влада провела масштабну роботу з підготовки цієї конференції, і відмова Володимира Зеленського від участі у ні поставила би під удар уряд Польщі. А провал багатомісячної роботи уряду Туска став би додатковим подарунком для польських правих і особисто для президента Навроцького.

В Україні від ордену Білого Орла відмовилися всі живі українські кавалери цієї нагороди; кілька власників інших польських нагород також оголосили про їх повернення Польщі.

Широкий опір та контрреакція в Україні надсилає сигнал, що розраховувати на успіх тиску в історичних питаннях немає сенсу.

Проте, тут важливо, щоби Україна не впала в ажіотаж, аналогічний польському.

Першим випробуванням має стати Конференція з відновлення, що вже незабаром пройде у Гданську – рідному місті як президента Навроцького, так і прем’єра Туска.

Докладніше – Юрія Панченка Війна не лише проти Зеленського: як Кароль Навроцький об'єднав Україну і що буде далі.