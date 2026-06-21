Венс заявил о "значительном прогрессе" за последние несколько часов переговоров с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что в Швейцарии на переговорах с Ираном за последние часы был достигнут значительный прогресс.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"За последние несколько часов мы уже добились значительного прогресса", – отметил он, добавив, что эта встреча является исторической.

"За исключением последних нескольких месяцев, никогда ранее руководство Ирана и США не встречалось на столь высоком уровне", – заявил Венс.

Он отметил, что американские переговорщики находятся в Швейцарии, чтобы "с помощью дипломатии и совместной работы изменить ситуацию на Ближнем Востоке, где Иран и страны Персидского залива находились в состоянии войны друг с другом".

"Мы видим будущее, в котором все смогут работать вместе, чтобы способствовать миру и процветанию для каждого", – сказал Венс.

Вице-президент США Джей Ди Венс прибыл в воскресенье в Бюргеншток для проведения мирных переговоров с Ираном, как это предусматривалось в предыдущем мирном соглашении, но дипломатические усилия были омрачены объявлением Ирана о возобновлении блокады Ормузского пролива.

Напомним, на пятницу на территории Швейцарии был запланирован первый раунд технических переговоров по окончательному мирному соглашению, но он был отменен в последний момент. Причиной могли стать новые столкновения между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла", базирующейся на территории Ливана.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ является основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение следующих 60 дней.