У Німеччині афганця, який напав із ножем на людей, засудили до довічного

Чоловіка, який у травні минулого року напав на людей з ножем на ринковій площі німецького міста Мангейм, засудили до довічного ув'язнення.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

У травні 2024 року Сулайман Атаї скоїв напад із ножем на людей на ринковій площі Мангейма, внаслідок чого загинув правоохоронець.

Вищий регіональний суд Штутгарта визнав афганця винним у вбивстві та присудив йому довічне ув’язнення.

Суд також визнав злочин особливо тяжким. Це означає, що дострокове звільнення через 15 років практично неможливе.

У березні у Мангеймі внаслідок наїзду автомобіля на натовп загинули дві особи, ще 25 були поранені.

Також зауважимо, що з початком роботи нового уряду Німеччини міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами. Зміна курсу Німеччини вже відобразилася на статистиці – вона вперше за багато років втратила першість серед країн, де подають найбільше заявок на отримання притулку.