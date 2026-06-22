У Навроцкого утверждают, что Украина отказалась от встречи двух президентов

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что украинская сторона отказалась от встречи Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого.

Об этом чиновник сказал в интервью TVN24, передает "Европейская правда".

Пшидач заявил, что визиты украинских чиновников, в частности руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, который находился в Варшаве 6 июня, привели к предложению о телефонном разговоре между Зеленским и Навроцким. Но, по его словам, Зеленский отказался от этого разговора, потому что "не хотел разговаривать по телефону".

Тогда, как утверждает Пшидач, украинская сторона предложила осуществить визит в Польшу, а впоследствии от него отказалась, предложив другую дату.

"Тогда украинская сторона предложила визит, и мы определили конкретную дату и время такой встречи в Варшаве для обсуждения этого вопроса. Украинская сторона отказалась как от этой даты, так и от этого визита, предложив более позднюю, более отдаленную дату", – заявил Пшидач.

Глава Бюро международной политики добавил, что "украинская сторона не была заинтересована в реальной дискуссии с польским президентом".

"К сожалению, с украинской стороны не было желания изменить этот подход к наименованию в честь ОУН-УПА, и в то же время постоянно происходило затягивание и отмена решений", – отметил он.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд украинских действующих и бывших чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также встал вопрос, поедет ли Зеленский на нынешнюю Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в польском Гданьске.

Президент Украины заявил, что решение о лишении его ордена Белого Орла связано с внутренней политической борьбой в Польше и разжиганием настроений неприязни к украинцам.

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