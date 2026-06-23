Представитель правительства Польши: у нас нет сигналов, что Зеленский не будет на конференции в Гданьске

В польском правительстве заявляют об отсутствии информации о том, что президент Владимир Зеленский не приедет на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске.

Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка в эфире Polsat News, передает "Европейская правда".

"Конференция состоится в запланированном режиме. У нас нет информации о том, что президента (Владимира Зеленского) не будет", – сообщил Шлапка, отвечая на вопрос о приезде украинского лидера на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьск.

В то же время он заверил, что даже без присутствия президента Украины мероприятие все равно состоится.

"Мы знаем, что там (в украинской делегации – ред.) еще обсуждают этот вопрос (приезда Зеленского – ред.). Конференция, несомненно, состоится, и украинская делегация будет присутствовать, ведь речь идет о восстановлении Украины", – сказал пресс-секретарь правительства, добавив, что важно, чтобы в мероприятии приняла участие польская сторона.

"Она должна была касаться экономических вопросов, вопросов конкретной работы (...) Наша задача в этот момент, когда у нас очень высокая напряженность, заключается скорее в деэскалации и пристальном слежении за тем, чтобы польские интересы в сфере безопасности или экономики реализовывались", – сказал представитель правительства.

На вопрос, не повлияет ли украинско-польский дипломатический кризис на атмосферу переговоров, он ответил, что "безусловно". "Не стоит скрывать, что у нас беспрецедентная ситуация, самая большая напряженность за многие годы. Тем более важно, чтобы мы могли говорить о будущем", – сказал Шлапка.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также возник вопрос, поедет ли Зеленский на Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в этом году в польском Гданьске.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

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