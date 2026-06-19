Оценка европейских спецслужб: экономика России находится в критическом состоянии

Российская экономика оказалась в "взрывоопасном состоянии" в результате перехода на военные рельсы, из-за чего масштабный пакет санкций против банков или устойчивое падение цен на нефть может стать спусковым крючком.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в оценке европейских разведывательных кругов, с которой ознакомилась немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Согласно отчету, особенно большому риску подвергается банковский сектор России. В отчете отмечается, что балансы банков "искусственно завышены".

Чтобы привлечь инвесторов в условиях высоких ставок, банки снизили пороги допустимых рисков.

Массовая выдача субсидируемых государством ипотечных кредитов привела к росту цен на недвижимость, что создает риск образования "пузыря" и возникновения дефолтов.

Кроме того, как утверждается в отчете, на банки ложится дополнительная нагрузка из-за того, что на них перекладываются долги, связанные с партнерскими отношениями между государственными и частными субъектами в российских регионах, в результате чего они "вынуждены покрывать убытки от малорентабельных проектов и трудности регионов с погашением долгов".

К этому добавляются "скрытые долги" в виде льготных кредитов, которые банки "под давлением Кремля" предоставили оборонным предприятиям с "колоссальными финансовыми потребностями".

В сентябре прошлого года "негативные сигналы в банковском секторе" настолько усилились, что российские власти опасались, что в течение ближайших двенадцати месяцев может произойти "банковский кризис", "несмотря на усилия Центрального банка удержать ситуацию под контролем".

В отчете говорится, что Россия по-прежнему создает "видимость динамичной экономики", которой "реальность" уже не соответствует.

В отчете отмечается, что кредитный портфель банков ухудшается из-за трудностей предпринимателей с погашением долгов, а замедление экономического роста может ускорить банкротства.

Государство поддерживает лишь оборонную отрасль, тогда как предприятия гражданского сектора остаются один на один со своими проблемами рефинансирования.

Между тем Центральному банку России становится все труднее сглаживать экономические последствия войны против Украины, а давление на него нарастает.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина с начала июня пропустила несколько публичных мероприятий, в частности Петербургский экономический форум и видеоконференцию главы Кремля Владимира Путина с правительством на прошлой неделе – официально по причине болезни.

На совещании с правительством Путин призвал снизить ключевую ставку. "Инфляция снижается. Сколько там? Чуть больше пяти процентов. Думаю, мы имеем право рассчитывать на снижение ключевой ставки", – сказал он.

Этот шаг главы государства был столь же необычным, как и реакция Центрального банка на него: один из заместителей Набиуллиной отметил, что инфляционное давление остается высоким, а значит, возможности для снижения ключевой ставки ограничены, особенно с учетом того, что государственные расходы не сокращаются, а остаются на высоком уровне.

Все это происходит на фоне того, что война обходится России все дороже – по правительственным оценкам на февраль, только в этом году как минимум на 24 миллиарда евро больше, чем было запланировано.

Напомним, в апреле в шведской военной разведке заявили, что сверхдоходы от нефти не смогли восстановить экономику РФ, которая и до сих пор находится в затруднительном положении.

В начале февраля Федеральная разведывательная служба Германии сообщила, что в прошлом году военные расходы России могли составлять половину её государственного бюджета и 10% от ВВП.

В свою очередь, латвийское Бюро по защите конституции отмечало, что внутри РФ признают, что санкции наносят и будут наносить ей огромный ущерб.