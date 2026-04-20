В шведской военной разведке заявили, что сверхприбыли от нефти не смогли восстановить экономику РФ, которая до сих пор находится в затруднительном положении.

Об этом в комментарии Financial Times рассказал глава Службы военной разведки и безопасности Швеции Томас Нильссон, сообщает "Европейская правда".

По словам Нильссона, чтобы покрыть дефицит бюджета РФ, Кремлю нужно, чтобы цены на нефть марки Urals оставались выше 100 долларов за баррель в течение года.

Он также добавил, что для того, чтобы решить другие экономические проблемы РФ, цены на Urals должны оставаться на таком уровне еще дольше.

Нильссон отметил, что Россия будет иметь еще большие трудности с финансированием собственного вторжения в Украину, которое продолжается уже пятый год, если перемирие между США и Израилем с Ираном будет держаться, а цены на нефть стабилизируются.

"У них до сих пор существует системная проблема. Производство материалов для войны, которые затем уничтожаются на поле боя, не является устойчивой моделью роста", – отметил он.

Нильссон добавил, что экономические проблемы России распространились и на сам оборонный сектор, который обеспечивает большую часть экономического роста страны в условиях, когда гражданский сектор переживает трудности.

По его словам, Москва перенаправляет финансирование в те сферы, где характер войны меняется, в частности на беспилотные системы и оружие дальнего радиуса действия. Но вне отрасли беспилотников военно-промышленный комплекс России был убыточным, пронизанным коррупцией и хищениями и зависимым от кредитов государственных банков, добавил Нильссон.

Швеция имеет разведданные, указывающие на то, что Россия систематически манипулирует данными, чтобы ввести западных союзников Украины в заблуждение, заставив их поверить, что ее экономика выдержала нагрузку от огромных военных расходов и западных санкций, сказал Нильссон.

Нильссон отметил, что реальная ситуация еще хуже и что российский Центральный банк занижает показатели инфляции, которая, по его мнению, приближается к уровню ключевой процентной ставки в 15%, а не к официальным 5,86%.

При этом шведская разведка обратила внимание на некоторые финансовые показатели, которые могут указывать на будущий банковский кризис в РФ.

"Если вы создали такую систему, как Путин, то можете не знать, насколько плохой является экономическая ситуация на самом деле. Но даже с той ложной информацией, которую он получает, он в конечном итоге не сможет убежать от всего этого", – подчеркнул Нильссон.

Напомним, в начале февраля Федеральная разведывательная служба Германии сообщила, что в прошлом году военные расходы России могли составлять половину ее государственного бюджета и 10% от ВВП.

В свою очередь латвийское Бюро по защите конституции отмечало, что внутри РФ признают, что санкции наносят и в дальнейшем будут наносить ей огромный ущерб.