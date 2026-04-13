Разведка Латвии: в РФ признают огромные потери от западных санкций, но Путину не говорят

Хотя Россия публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, внутри страны признают – санкции наносят и будут наносить ей огромный ущерб, отмечает латвийское Бюро по защите Конституции (SAB).

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

SAB опубликовало отчет "Убытки, нанесенные России западными санкциями", в котором выясняется, как в самой России на самом деле оценивают влияние санкций на экономику страны.

Как сообщил журналистам руководитель SAB Эгилс Зведрис, эта информация была получена благодаря разведданным, собранным оперативным путем.

"Санкции оказывают влияние. И, если говорить о будущем, то в будущем они будут иметь значительное влияние на развитие российской экономики", – сказал он.

В то же время глава ведомства признал, что санкции не будут тем средством, которое быстро и эффективно изменит агрессивную позицию России по отношению к западным странам.

"Но санкции являются тем средством, с помощью которого мы можем ослабить экономические возможности России и таким образом уменьшить также угрозу, которую Россия создает для западных стран", – добавил Зведрис.

Хотя для российского режима характерно не говорить вслух о проблемах и вызовах, разведывательная информация свидетельствует, что российские власти проводят непубличные расчеты фактических и потенциальных убытков, вызванных санкциями западных стран. Такие расчеты российские власти обычно проводят, оценивая тенденции в различных отраслях экономики, отметила SAB.

Некоторые из этих расчетов подтверждают, что санкции уже непосредственно нанесли России значительный ущерб.

После вторжения в Украину Россия потеряла около 130 млрд долларов (примерно 32,5 млрд долларов в год) – эту сумму страна была вынуждена потратить, чтобы, обходя санкции, закупать товары, которые до войны могла покупать у западных государств дешевле.

Также Россия особенно обеспокоена давлением западных стран на торговых партнеров России – вторичными санкциями, тарифами и другими ограничениями, которые не дают России возможности переориентировать свою торговлю на альтернативные рынки.

По данным SAB, большинство представителей российского режима, включая высокопоставленных чиновников, понимают, что война против Украины и санкции наносят серьезный ущерб экономике и негативно влияют на перспективы развития страны.

При этом информация о состоянии экономики внутри российских институтов формируется на основе официальных пропагандистских тезисов, чтобы их работа выглядела более эффективной.

В отчете также отмечается, что, скорее всего, к российскому диктатору Владимиру Путину поступает искаженная информация о состоянии экономики страны.

В искаженной картине для Путина акцент делается на "успешном развитии", а проблемы и риски не подчеркиваются.

Это, вероятно, укрепляет его убеждение в том, что экономические потери являются второстепенными по сравнению с целью установить контроль над Украиной. Даже сталкиваясь с серьезными экономическими трудностями, Путин, по оценке SAB, не будет готов изменить агрессивный внешнеполитический курс.

Недавно разведка Эстонии в своем ежегодном отчете заявила, что Россия не намерена начинать военное нападение на какое-либо государство НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы, опасаясь европейского перевооружения.

Разведка Литвы также считает, что пока Россия направляет большую часть своих ресурсов на войну против Украины, ее способность представлять прямую военную угрозу для Литвы и других стран НАТО остается ограниченной.