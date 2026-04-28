Опрос: американцы всё меньше поддерживают Трампа
Новый опрос общественного мнения показывает, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за весь его нынешний срок.
Об этом свидетельствует опрос Reuters/Ipsos, пишет "Европейская правда".
Четырехдневный опрос, завершившийся в понедельник, 27 апреля, показал, что 34% американцев одобряют деятельность Трампа в Белом доме, что ниже 36%, зафиксированных в предыдущем опросе, который проводился с 15 по 20 апреля.
Рейтинг Трампа среди американской общественности снижается с момента его вступления в должность в январе 2025 года, когда 47% американцев одобрительно относились к нему.
Его популярность значительно упала после того, как 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана, что привело к резкому росту цен на бензин.
Как показывают результаты опроса, лишь 22% респондентов положительно оценили деятельность Трампа в сфере стоимости жизни, что является снижением по сравнению с 25% в предыдущем опросе.
Опрос, проводившийся по всей стране и в Интернете, собрал ответы 1014 взрослых американцев и имел погрешность в 3 процентных пункта.
Недавно писали, что более половины американцев считают, что политика действующей администрации Трампа скорее вредит экономике страны; еще больше – негативно воспринимают экономическую ситуацию.
Опрос в конце марта показал, что две трети американцев – за то, чтобы как можно быстрее свернуть войну против Ирана.