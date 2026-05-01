Опрос: большинство американцев считают войну против Ирана ошибкой

61% американцев считают ошибочным решение администрации США начать военную операцию против Ирана, что соответствует уровням неодобрения войн в Ираке и Вьетнаме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса Washington Post-ABC News-Ipsos.

На вопрос "правильно ли поступили Соединенные Штаты, применив военную силу против Ирана" только 36% респондентов ответили положительно.

Отмечается, что эти оценки находятся на уровне неодобрения других масштабных военных конфликтов с участием США. В 2003 году 64% опрошенных называли войну в Ираке ошибкой, тогда как 60% высказывали такое же мнение относительно войны во Вьетнаме в 1970 году.

Лишь 19% опрошенных заявили, что считают американские военные действия в Иране в этом году успешными. Еще 41% ответил, что еще рано делать выводы, а 39% – что операции не были успешными.

Также большинство американцев не уверены, что США смогут достичь своей главной цели в конфликте – помешать Ирану разработать ядерное оружие. 32% респондентов заявили в опросе, что они убеждены, что соглашение о прекращении войны помешает получению Тегераном этого вооружения. Зато 65% выразили неуверенность в этом.

Опрос Washington Post, ABC News и Ipsos проводился с 24 по 28 апреля по случайной выборке из 2560 взрослых США. Погрешность опроса составляет два процентных пункта.

На этой неделе опрос общественного мнения Reuters/Ipsos продемонстрировал, что рейтинг одобрения президента американского президента Дональда Трампа на фоне войны в Иране упал до самого низкого уровня за весь его нынешний срок – до 34%.

По данным СМИ, разведывательные службы США изучают потенциальные реакции со стороны Ирана на то, что американский президент Дональд Трамп объявит о своей односторонней победе в войне, стремясь завершить конфликт.

Как сообщило издание Axios, президент США Дональд Трамп колеблется, какую стратегию использовать в отношении Ирана – прибегнуть к новой серии военных ударов или заставить Тегеран вернуться к переговорам путем усиления экономических санкций.