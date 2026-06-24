Исследование: почти четверть избирателей в Европе поддерживают ультраправые партии

Исследование показало, что почти каждый четвертый избиратель в Европе сейчас отдает свой голос за ультраправые партии; эта доля выросла почти в пять раз с середины 1990-х годов и особенно стремительно – за последние три года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анализ, проведенный более 150 политологами из 31 страны.

Анализ показал, что доля европейцев, проголосовавших за ультраправую партию на последних национальных выборах в своих странах, выросла до более 23% – по сравнению с примерно 10% десять лет назад и около 5% в 1995 году.

Исследование, проведенное под руководством Маттиса Рудуйна, политолога из Амстердамского университета, в рамках опроса PopuList относительно европейских ультралевых, ультраправых и популистских партий, также показало, что почти 30% европейцев сейчас голосуют за партии, выступающие против истеблишмента, что является еще одним рекордом.

"Когда мы начали проект PopuList в 2018 году, главным выводом было то, что каждый четвертый европеец голосовал за популистские партии, преимущественно ультралевые и ультраправые. Сейчас каждый четвертый голосует за ультраправые партии, преимущественно популистские. Это значительный сдвиг", – отметил Рудуйн.

Согласно результатам исследования, всплеск поддержки ультраправых был особенно заметным в период с 2023 по 2025 годы: ультраправые партии часто достигали исторических успехов на национальных выборах в крупных странах, таких как Франция и Великобритания в 2024 году, а в следующем году – в Германии.

Ультраправые популистские партии сейчас входят в состав коалиций в Хорватии, Чехии, Италии и Финляндии, поддерживают правое правительство меньшинства в Швеции и, как показывает анализ, лидируют в социологических опросах в Австрии, Бельгии, Франции, Германии и Великобритании.

Такие партии также потерпели недавно поражения, в частности в Нидерландах, где Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса потеряла почти треть своих мест и заняла второе место по результатам выборов прошлого года, и в Венгрии, где в апреле партия "Фидес" Виктора Орбана потерпела сокрушительное поражение от своего правоцентристского соперника.

Однако, несмотря на эти неудачи, доля европейских избирателей, которые отдают свои голоса за ультраправые партии, продолжает расти. "Важно подчеркнуть, что это не внезапное явление. Этот процесс длится уже десятилетиями, а в последнее время набирает обороты", – отметил Рудуйн.

Как сообщалось, ультраправая группа Европарламента "Патриоты за Европу" должна вернуть более 276 тысяч евро, которые она нецелевым образом использовала из фондов ЕС в течение второй половины 2024 года.

На прошлой неделе суд в Баварии принял решение, что региональная служба внутренней разведки этой федеральной земли имеет право осуществлять наблюдение за правопопулистской партией "Альтернатива для Германии".