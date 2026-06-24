Дослідження: майже чверть виборців у Європі зараз підтримують ультраправі партії

Дослідження показало, що майже кожен четвертий виборець у Європі зараз віддає свій голос за ультраправі партії; ця частка зросла майже вп’ятеро з середини 1990-х років і особливо стрімко зросла протягом останніх трьох років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian з посиланням на аналіз, проведений понад 150 політологами з 31 країни.

Аналіз показав, що частка європейців, які проголосували за ультраправу партію на останніх національних виборах у своїх країнах, зросла до понад 23% – порівняно з приблизно 10% десять років тому та близько 5% у 1995 році.

Дослідження, проведене під керівництвом Маттіса Рудуйна, політолога з Амстердамського університету, в рамках опитування PopuList щодо європейських ультралівих, ультраправих та популістських партій, також показало, що майже 30 % європейців зараз голосують за партії, що виступають проти істеблішменту, що є ще одним рекордом.

"Коли ми розпочали проєкт PopuList у 2018 році, головним висновком було те, що кожен четвертий європеєць голосував за популістські партії, переважно ультраліві та ультраправі. Зараз кожен четвертий голосує за ультраправі партії, переважно популістські. Це значний зсув", – зазначив Рудуйн.

Згідно з результатами дослідження, сплеск підтримки ультраправих був особливо помітним у період з 2023 по 2025 роки: ультраправі партії часто досягали історичних успіхів на національних виборах у великих країнах, таких як Франція та Велика Британія у 2024 році, а наступного року – у Німеччині.

Ультраправі популістські партії зараз входять до складу коаліцій у Хорватії, Чехії, Італії та Фінляндії, підтримують правий уряд меншості у Швеції і, як показує аналіз, лідирують у соціологічних опитуваннях в Австрії, Бельгії, Франції, Німеччині та Великій Британії.

Такі партії також зазнали нещодавно поразок, зокрема в Нідерландах, де Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса втратила майже третину своїх місць і посіла друге місце за результатами виборів минулого року, та в Угорщині, де у квітні партія "Фідес" Віктора Орбана зазнала нищівної поразки від свого правоцентристського суперника.

Однак, незважаючи на ці невдачі, частка європейських виборців, які віддають свої голоси за ультраправі партії, продовжує зростати. "Важливо підкреслити, що це не раптове явище. Цей процес триває вже десятиліттями, а останнім часом набирає обертів", – зазначив Рудуйн.

Як повідомлялося, ультраправа група Європарламенту "Патріоти за Європу" має повернути понад 276 тисяч євро, які вона нецільово використала з фондів ЄС протягом другої половини 2024 року.

Минулого тижня суд у Баварії ухвалив рішення, що регіональна служба внутрішньої розвідки цієї федеральної землі має право здійснювати спостереження за правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини".