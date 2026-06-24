В четверг в Гданьске состоится саммит стран восточного фланга ЕС и НАТО

В Гданьске в четверг на фоне Конференции по вопросам восстановления Украины состоится саммит стран восточного фланга ЕС и НАТО.

Об этом в среду на брифинге сообщил глава польского правительства Дональд Туск, сообщает "Европейская правда".

Туск отметил, что саммит соберет лидеров тех стран ЕС и НАТО, которые либо непосредственно граничат с Россией, либо сталкиваются с непосредственными вызовами в сфере безопасности, обусловленными географическим положением и угрозой российской агрессии.

"Я придаю особое значение этой встрече. Я буду обсуждать вопросы восточного фланга с премьер-министрами и президентами Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции и Румынии", – сообщил польский премьер.

Он добавил, что это "страны и правительства, которые разделяют очень схожие взгляды и философию в отношении того, что происходит в этой части Европы".

Туск пообещал и в дальнейшем развивать этот формат, который, по его словам, имеет также военное значение.

"Я убежден – и многие из вас часто это признавали – что моя инициатива по смещению центра тяжести на северо-восток и созданию все более практичного и ощутимого блока безопасности вместе с нашими скандинавскими и балтийскими партнерами понятна всем", – добавил польский премьер-министр.

Также Туск сообщил, что в четверг расскажет лидерам Франции, Италии, Великобритании и Германии о споре, возникшем после решения президента Владимира Зеленского назвать одно из подразделений ССО Украины в честь героев УПА.

По словам Туска, украинская сторона консультировалась с ним по поводу отсутствия Владимира Зеленского на Конференции по вопросам восстановления в Гданьске.